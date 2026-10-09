Последни топли дни: Анастасия Стойчева с предупреждение за времето следващата седмица

Облачно време, валежи от дъжд, вятър, съвсем друго ще е времето следващата седмица. Високи температури, които бяха през тази седмица, си отиват. Сега идва нова обстановка – до края на месеца ще има слънчеви дни и без валежи, но вече няма да видим такива температури. Вчера на места бяха достигнати 30 градуса, днес също ще имаме високи температури. Това са последните хубави есенни дни. Тази прогноза за времето направи синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

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Тя обясни, че събота и неделя (10-11 октомври) времето ще е по-хладно, но истинското понижение на температурите ще започне в неделя срещу понеделник и ще върви плавно до края на седмицата. Най-много ще вали вторник и сряда (13-14 октомври).

Времето днес

В петък минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, малко по-ниски на места в Западна и Централна България, а в София – около 8 градуса.

През деня ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие – все още от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в София – около 26 градуса.