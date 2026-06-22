Спорт:

"Поведох хора в посока мечта, а не реалност": Ивелин Михайлов закрива "Исторически парк"

22 юни 2026, 11:00 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Поведох хора в посока мечта, а не реалност": Ивелин Михайлов закрива "Исторически парк"

Основателят на "Исторически парк" и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов обяви края на мащабния архитектурен проект край Варна, определян като един от най-големите културно-исторически паркове в България. С публикации в социалните мрежи той анонсира, че изцяло носи отговорността, че е "повел хора в посока мечта, а не реалност".

"Вярвах, че Исторически парк ще бъде сплотяващ за българите, а самите те го отритнаха. Вярвах, че политиците милеят за държавата, но просто не знаят как и какво да направят. Вярвах, че никога не биха посегнали на един обект, който е значим най-вече за държавата и народността. Вярвах, че хората имат нужда от него. Дали се подведох, или просто живея във време, в което съзиданието е по-мразено от разрухата?", пише Михайлов.

Още: Ивелин Михайлов си тръгва горд от политиката, защото не си плащал сметките

В друга публикация от личния си профил той заяви, че повече няма да полага усилия в посока, която според него не е желана от обществото. "Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност."

Още: Всички обвинени по разследването около "Исторически парк" остават в ареста

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Исторически парк Ивелин Михайлов партия величие
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес