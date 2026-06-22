"Поведох хора в посока мечта, а не реалност": Ивелин Михайлов закрива "Исторически парк"

Основателят на "Исторически парк" и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов обяви края на мащабния архитектурен проект край Варна, определян като един от най-големите културно-исторически паркове в България. С публикации в социалните мрежи той анонсира, че изцяло носи отговорността, че е "повел хора в посока мечта, а не реалност".

"Вярвах, че Исторически парк ще бъде сплотяващ за българите, а самите те го отритнаха. Вярвах, че политиците милеят за държавата, но просто не знаят как и какво да направят. Вярвах, че никога не биха посегнали на един обект, който е значим най-вече за държавата и народността. Вярвах, че хората имат нужда от него. Дали се подведох, или просто живея във време, в което съзиданието е по-мразено от разрухата?", пише Михайлов.

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В друга публикация от личния си профил той заяви, че повече няма да полага усилия в посока, която според него не е желана от обществото. "Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност."

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