Предупреждение за опасност. Времето утре - 23 април 2026 г.

На 23 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. В североизточните райони ще има условия за образуване на слани. Утре облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево. В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 13°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Опасност от слана

В областите Добрич, Русе, Търговище, Силистра и Разград е обявена опасност от слана. В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Малко слънце по Черноморието

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

