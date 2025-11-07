Войната в Украйна:

Не може да пазарувате с много монети по закон: Предупреждение за еврото и януари 2026 година

07 ноември 2025, 08:13 часа 603 прочитания 0 коментара
"В периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция". Това гласи чл. 25, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в България - и изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов го напомни, като сподели, че в момента търговските вериги се сблъскват с доста случаи, при които им се носят големи количества монети за покупки.

Кой е периодът на двойното обращение - 1 януари до 31 януари, 2026 година включително.

С буркан монети - може, с торба или щайга - не: с тази теза на водещия на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев Вълканов се съгласи. Той призова хората да отиват в банките и там да предават и обменят големи количества монети.

Николай Вълканов подчерта и, че в дните около Нова година всъщност магазините ще изнасят основната тежест в прехода към приемане на еврото. Защо - защото банките ще са затворени и ще отворят чак на 5 януари, понеделник, ако в крайна сметка 2 януари също е официално почивен ден. Засега това още предложение - 31 декември и 2 януари да са официално почивни дни - са на обществено обсъждане, което приключва през предстоящите почивни дни (8-9 ноември). 

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Монети магазини търговски вериги Николай Вълканов въвеждане на еврото приемане на еврото
