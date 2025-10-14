При избори днес: ПП-ДБ и "Възраждане" спорят за третото място

Двете формации, които отбелязват известен ръст спрямо предходното проучване през юли, са ГЕРБ–СДС и ПП–ДБ, показват данните от ново проучване на "Галъп". Изследването е проведено в периода 29 септември - 12 октомври по метода на стандартизирано персонално интервю тип лице в лице сред 904 пълнолетни граждани. Изследването е част независимата изследователска програма на "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.

ОЩЕ: Три партии се борят за второто място при избори днес: Проучване

Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27.4% подкрепа (при 25.7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината. ДПС–Ново начало запазва второто място с 17.5% подкрепа, без съществена промяна спрямо проучването от юли.

Оспорвана третата позиция

Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13.9% (при 12.6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Непосредствено след тях, с минимална разлика, е "Възраждане" – 13.4%.

ОЩЕ: Интрига за второто място - ПП-ДБ, "Възраждане" или ДПС-Ново начало: Проучване

БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7.6%.

По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – ИТН - 5.8%, МЕЧ - 5.7% и "Величие" - 4.3%.

ОЩЕ: Проучване: Доган и Слави вън от парламента, Пеевски се изравнява с ПП-ДБ

Потвърждава се и дълбочинната ерозия на АПС, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с 1.2% подкрепа.

Не се наблюдават съществени размествания в доверието към заемащите висши държавни длъжности и сред партийните лидери.