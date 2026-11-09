ЕПЦ предупреди: Посредници продават винетки със солени такси

Има неочаквани допълнителни такси при покупка на електронни винетки чрез посреднически сайтове, регистрирани зад граница. Много подобни жалби от потребители постъпват през последните месеци в Европейския потребителски център (ЕПЦ) България. Това съобщи ЕПЦ на интернет страницата си.

Има случаи, в които таксата за регистрация достига до 1/3 от стойността на самата винетка. Информацията за нея е посочена в общите условия на сайта, но потребителите невинаги я забелязват преди да платят.

„Проверявайте не само цената на винетката, но и кой ви я продава. Сайт, който изглежда официален или се появява на първо място при търсене в интернет, може да е посредник, който начислява допълнителна такса“, съветва Соня Спасова, директор на ЕПЦ България.

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Подобни сайтове често изглеждат професионално, предлагат удобни форми за поръчка и имат дизайн или интернет адрес, който наподобява официалните страници. Някои се появяват сред първите резултати в търсачките, включително чрез платени реклами, обозначени като „Спонсорирано“ или „Реклама“.

"Рискът от неочаквани разходи е особено голям, когато купувате винетка в последния момент или от мобилния телефон, минути преди да потеглите на път. Бързайки, лесно може да пропуснете информацията за търговеца, допълнителните такси или условията на услугата", предупреждават от ЕПЦ.

Източник: БГНЕС

Продажбата на винетки чрез посредник сама по себе си не е забранена. Потребителят получава напълно валидна винетка, но може да плати много повече от официалната ѝ цена. Затова е важно още преди покупката да знае, че използва посредник, какво включва услугата и колко допълнително ще му струва тя.

Проблеми могат да възникнат и след покупката. Възможностите за промяна или анулиране зависят от условията на услугата и приложимите правила.

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ЕПЦ съветва да не се приема, че първият сайт в интернет е официалният и да се проверява внимателно интернет адреса.

"Проверете кой стои зад сайта. Потърсете информация за фирмата, която предоставя услугата, и данни за контакт. Ако не е ясно кой е търговецът или дали действа като посредник, бъдете предпазливи, сравнете крайната цена с официалната за съответния вид винетка. Ако при попълване на данните Ви в полето наблизо има допълнителни знаци като звезда, стрелка или удивителна, не пропускайте да кликнете върху тях и да прочетете информацията", съветват още от ЕПЦ.