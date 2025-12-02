Проф. Александър Кьосев за протеста: Срам за всички журналисти в БНТ. Долу Кошлуков!

"Отново за телевизиите, които подменят протеста с насилието и "продават" този образ на милиони хора, които не живеят в София. Новините в 9:00 на БНТ. НИТО ЕДИН ОБРАЗ НА САМИЯ МИРЕН, НО ГНЕВЕН ПРОТЕСТ, БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ПО СВОЯ МАЩАБ. Нито един къдър от София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора. 5 минути скъпо струващи новини, изхабени само ултраси и локали, дребни хулиганчета по бул. "Дондуков", потрошили един офис и запалили две три кофи, докато полицията ги гледа и се подсмихва: не насилие, а театър, цирк". Това написа филологът и културолог проф. Александър Кьосев в своя Facebook профил по повод протеста на 1 декември, който изкара десетки хиляди по улиците на София и други градове. Припомняме, че събирането на огромно количество хора, организирано от Продължаваме промяната-Демократична България, беше срещу Бюджет 2026, но в крайна сметка се обедини за оставка на правителството. В късните часове на декември започнаха и различни хулигански прояви.

Още: "Не само срещу бюджета, а и срещу корупцията": Протестът влезе в чуждестранните медии (СНИМКИ)

Кьосев добави още: "А след това "политологът" Стойчев, сам облечен като ултрас, ми говори за политика и описва как "европеидните" хора сами дисктедитирали своя европейски избор. СРАМ за всички, за всички журналисти, които работят в тази медия! Срам, ако не прекратите това безобразие, организирано от самите вас! Долу Кошуклов, отдавна незаконен директор! Долу водещи и коментатори, вече непоносими."

Отново за телевизиите, които подменят протеста с насилието и "продават" този образ на милиони хора, които не живеят в... Posted by Alexander Kiossev on Monday 1 December 2025

Кьосев дори призова следващият протест да бъде пред БНТ: "Следващият протест - пред БНТ, така, както направихме през 1989 г. когато комунистическата телевизия нахално нарече протестиращия народ шайка от екстремисти."

Още: Спешна помощ: Пострадалите са добре, имаше фалшиви сигнали