Вече и на гръцкото море: Откриха военноморска мина край Солун

Военноморска мина е открита на дълбочина 28 метра край брега на Епаноми, южно от Солун, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцката брегова охрана във вторник. Мината е била открита в понеделник сутринта по време на последваща проверка на морското дъно преди планираните работи по удължаване на кей 6 в пристанището на Солун, допълва още гръцкото издание.

След откритието, Централната пристанищна администрация на Солун е уведомила компетентната служба на гръцките военноморски сили, която отговаря за оценката и безопасното отстраняване на устройството.

Мините в Черно море

Мините в Черно море след войната в Украйна не са изненада за никого, даже Румъния, България и Турция създадоха съвместна работна група за обезвреждане на плаващи мини в морето.

В началото на юни румънските военноморски сили детонираха противопехотна мина, изхвърлена днес на черноморския бряг на страната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс. Министерството заяви, че мината е руска, тип YaRM. Тя е открита на плаж между населените места Вама веке и Дой май. Институцията не уточни възрастта на мината.

Напоследък подобни инциденти се забелязват и в Егейско море. Освен това имаше и инцидент с морски дрон край Лефкада, който доведе до известно изостряне на отношенията между Гърция и Украйна. ОЩЕ: В Румъния обезвредиха мина, изплувала на брега