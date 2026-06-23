Григор Димитров спечели първия си мач на трева в Майорка: отива на 1/8-финал

Григор Димитров започна участието си на турнира ATP 250 в Майорка. Това е и последният турнир, с който ще може да загрее за Уимбълдън. В първия кръг Димитров се изправи срещу австралиеца Марк Полманс, който е под номер 366 в световната ранглиста. Това беше и първата среща между двамата. Григор Димитров взе първия сет с 6:1 гейма, победи и във втория със 7:6(3).

Григор спечели първия сет без проблем

Григор Димитров поведе убедително още в първия сет, като стигна до 3:0 гейма. Австралиецът Марк Полманс бързо върна един гейм и направи резултата 3:1. В петия гейм се стигна до 30:30 след грешки на Димитров, но след това хасковлията върна увереността си и стигна до 4:1. След два бейк-бола Григор взе пробив и направи резултата. След което стигна до 6:1 без грешка само за 37 минути.

Още: Край на черната серия: Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Вторият сет беше по-труден

Във втория сет Григор Димитров не се наложи със същата доминация. Този път Полманс поведе, след много труден първи гейм. Във второто разиграване Григор спечели точката, като изхаби значително по-малко усулия от съперника си. Двамата тенисисти постоянно си повеждаха и се догонваха, като в нито един момент някой от тях не водеше с повече от един гейм на другия. Така се стигна до тайбрека. В него Григор Димитров поведе с категоричното 3:0, но за жалост Полманс не позволи да има едностранен тайбрек и отбеляза три поредни точки. И все пак българинът взе победата, като реализира няколко добри точки и се възползва от непредизвикана грешка на австралиеца. Така първата ни ракета продължава към 1/8-финалите, където ще срещне Абедала Шелбайх от Йордания.

Още: Най-добрите български тенисисти и двама дебютанти ще представят България на Уимбълдън