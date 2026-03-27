Проф. Рачев изчисли до минути кога започва да вали и напомни, че идва лятото

Чака ни влажно и дъждовно време, което ще започне след 3 часа и 45 мин. в Западна България. В събота откриват мото сезона, мотористите да се облекат добре. Очаква се и сняг във високите части на страната. Хладно време до края на март и началото на април. Така ще е поне до Цветница. След това започва едно повишение на температурите. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Засега не се очаква мраз и сняг в ниските части“, каза той.

След тази мрачна прогноза, синоптикът оптимистично припомни, че идват пролетта и лятото.

За днес (27 март) жълт код за значителни валежи, придружени с гръмотевици, е в сила за 16 области от страната. Това са Видин, Монтана, Враца, София-област, София- град, Перник, Кюстендил , Благоевград, Плевен, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, и Стара Загора.

През почивните дни и през първата половина на следващата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.

В неделя в източната половина от страната се очаква валежите да са значителни по количество.