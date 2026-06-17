Професионален копирайтинг, сценарии за видеа и рекламни стратегии

Търсите силен текст, който да представи вашия бизнес, продукт, услуга, събитие или кауза по въздействащ и професионален начин? Имате нужда от статия, сценарий за видео, рекламна идея или storytelling концепция?
Ние предлагаме професионални услуги по копирайтинг, журналистическо писане, сценарно разработване и създаване на рекламни идеи. Съобразени с вашата аудитория, каналите за разпространение и конкретната цел.
Телефон за контакт:+359878237601
Предлагаме:
• Копирайтинг за рекламни кампании
• PR статии и бранд статии
• Платени публикации и advertorial съдържание
• Storytelling концепции
• Сценарии за видео реклами
• Сценарии за Reels, Shorts и TikTok видеа
• Сценарии за корпоративни видеа
• Сценарии за интервюта и видео репортажи
• Заглавия, слогани и рекламни послания
• SEO статии
• Журналистически материали и интервюта
Подхождаме към всеки проект с въпроси: какви са вашите предимства, какво искате да постигнете, към кого адресирате идеята си, какъв проблем решавате.
И най-важното: какъв образ искате да оставите след себе си.
Силното предимство на нашия екип е комбинацията между копирайтинг, журналистически усет и разбиране за медийна среда. Това ни позволява да създаваме съдържание, което има история, контекст и причина да бъде прочетено или гледано.
Подходът е особено подходящ за брандове, които искат да звучат по-достоверно, по-човешки и по-малко корпоративно.
В зависимост от проекта можем да осигурим:
• Копирайтър
• Сценарист
• Журналист
• Редактор
• Консултант по съдържание
• Видео екип
• Репортер
• Екип за социални мрежи
• Публикуване и медийно позициониране
Това позволява една идея да бъде развита в различни формати - статия, видео, кратки социални клипове, рекламни текстове, интервю, репортаж, лендинг страница или цялостна кампания.
През годините сме работили по множество медийни, рекламни, видео и комуникационни проекти за клиенти от различни сектори. Създаваме съдържание за бранд истории, специални проекти, интервюта, корпоративни представяния, продуктови кампании, социални инициативи и рекламни формати.
През годините сме реализирали десетки успешни видео и медийни проекти за клиенти катo MINI, УниКредит Булбанк, Pandora, BMW, Kaufland, Huawei, CUPRA, организации и обществени инициативи. Нашият екип създава професионални видео репортажи, бранд истории, интервюта, корпоративни представяния и специализирано съдържание, съобразено с целите на клиента и аудиторията.
Сайтовете в портфолиото на WebGround достигат до над 2 милиона уникални потребители месечно, което предоставя допълнителна възможност за популяризиране на съдържанието пред широка аудитория.
Научете повече на: webground.bg/specialprojects
Телефон за контакт:+359878237601