Прогноза за Гергьовден. Времето утре - 6 май 2026 г.

05 май 2026, 12:25 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
На 6 май 2026 г. Гергьовден преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

Следобеден дъжд

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

22° по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 4-10 май 2026 г.

Евгения Чаушева
