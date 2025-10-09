Прогноза за времето - 10 октомври 2025 г. (петък)

През нощта облачността и над източните райони ще намалее и в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и по крайбрежието до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса.

В петък облачността над страната ще е променлива, на места по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над планинските райони и над западната половина от страната, но само на отделни места в планините ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, в София – около 16 градуса.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повишава.

В планините и по морето

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 34 мин. и залязва в 18 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 49 мин и изгрява в 20 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg