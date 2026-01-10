Лайфстайл:

Прогноза за времето - 11 януари 2026 г. (неделя)

Прогноза за времето - 11 януари 2026 г. (неделя)

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход.

Минималните температури ще са между минус 6 и минус 1 градуса, а максималните ще са между минус 5 и 0 градуса, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4 градуса.

Атмосферното налягане ще се повиши значително и ще е около средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5 градуса, на 2000 метра - около минус 10 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток, по-късно през деня - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2 градуса на север до 4 градуса на юг. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. и 14 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 17 мин. и залязва в 11 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

Източник: meteo.bg

