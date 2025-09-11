Прогноза за времето - 12 септември 2025 г. (петък)

През нощта ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Югозападна България. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен източен вятър. В петък облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите. Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 23-25 градуса в Североизточна България до 31 градуса в крайните югозападни райони, в София - около 25 градуса.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

В планините и по морето

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра - около 13 градуса.

По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч и 3 мин. и залязва в 19 ч. и 42 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 39 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 48 мин. и изгрява в 21 ч. и 59 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

Източник: meteo.bg