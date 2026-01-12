Любопитно:

Прогноза за времето - 13 януари 2026 г. (вторник)

12 януари 2026, 17:14 часа 562 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 13 януари 2026 г. (вторник)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Вятърът ще отслабне и до сутринта в повечето райони ще стихне. На места ще има намалена видимост. Ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10 и минус 5 градуса, за София – около минус 10 градуса.

ОЩЕ: Отива ли си леденото време? Отговорът от Николай Василковски

Във вторник от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, за София - около 2 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца. 

В планините и по морето

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 4°.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 26 мин. и залязва в 12 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Зима студ прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес