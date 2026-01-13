Прогноза за времето - 14 януари 2026 г. (сряда)

През нощта облачността ще е значителна, на места в източните райони и планините ще превали слаб сняг. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Сутринта, главно около Дунав ще е тихо и там ще е с намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще са предимно между минус 6 и минус 1 градуса, по-ниски в местата със снежна покривка, а в София - около минус 2 градуса.

ОЩЕ: "Стана традиция през седмицата да е добре, уикенда - студено": Проф. Рачев с прогноза за затоляне

В сряда облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра - около 0 градуса.

Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

ОЩЕ: Отива ли си леденото време? Отговорът от Николай Василковски

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 22 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 30 мин. и залязва в 13 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

Източник: meteo.bg