Две земетресения разлюляха Италия

Две земетресения разтърсиха района на Равена в италианската област Емилия Романя, пише АНСА. Трусовете с магнитуд съответно 4,3 и 4,1 не причиниха жертви и материални щети, но породиха паника в района. Първото земетресение е станало на 7 километра от град Руси в провинция Равена и на дълбочина от 23 километра. Второто земетресение е станало на 8 километра от Фаенца пак в провинция Равена, на малко разстояние от първото.

Влаковете в района бяха спрени за кратко заради проверка дали земетресенията са причинили щети по железопътните линии. Заради това бяха анулирани и 20 влака. Земетресенията са рядкост в този район на Италия.

