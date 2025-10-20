Прогноза за времето - 21 октомври 2025 г. (вторник)

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета – до минус 2 градуса, за София - около 1 градус. Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, за София – около 16 градуса.

ОЩЕ: "Времето ще е толкова променливо, колкото политиката на Тръмп за Украйна": Прогнозата на Николай Василковски до края на месеца

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето от 20 до 26 октомври 2025 г. (ГРАФИКА)

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 18 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 48 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 18 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: новолуние.

Източник: meteo.bg