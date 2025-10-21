Прогноза за времето - 22 октомври 2025 г. (сряда)

През нощта облачността ще е разкъсана, средна и висока. В сутрешните часове на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Почти тихо със слаб южен вятър в Източна България. Минималните температури ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София - около 4 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в София - 18 градуса.

ОЩЕ: Колко време ще се задържи топлото време? Проф. Георги Рачев отговори

Атмосферното налягане ще се понижи още и ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра - около 6 градуса.

ОЩЕ: "Времето ще е толкова променливо, колкото политиката на Тръмп за Украйна": Прогнозата на Николай Василковски до края на месеца

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 48 мин. и залязва в 18 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 44 мин. и залязва в 18 ч. и 37 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Източник: meteo.bg