Прогноза за времето - 24 октомври 2025 г. (петък)

През нощта облачността от запад ще се увеличава и до сутринта в западните райони ще завали дъжд. Ще духа умерен, на север от планините силен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София – около 10 градуса. В петък ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София – около 19 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца – ще се понижава, но през деня ще започне да се повишава.

В планините и по морето

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – около 5 градуса.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 51 мин. и залязва в 18 ч. и 30 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 53 мин. и залязва в 19 ч. и 37 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

