Прогноза за времето - 27 април 2026 г. (понеделник)

Слънчево време, с временни увеличения на облачността, ще има през първия ден на последната седмица на април, 2026 година. Това гласи прогнозата на НИМХ. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в Югозападна България малко по-високи, а в София - около 17°. Това ще стане, след като през нощта се очаква да има умерен и силен вятър от север-североизток, което в тъмната част на денонощието сваля температурите до стойности между 4° и 9°, в София - около 5°.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6:27 часа и залязва в 20:22 часа. Продължителност на деня - 13 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 4:26 часа и изгрява в 16:13 часа. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

Източник: Meteo.bg