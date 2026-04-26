Откриха ново доказателство край хижа "Петрохан"

Открито е ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица", съобщи bTV, позовавайки се на свои източници - става въпрос за гилза, намерена в района на бившата хижа, след топенето на снега. От разследването не са потвърдили, но и не са отрекли. Повече от два месеца и половина след откритите тела пред хижа Петрохан, районът остава отцепен.

Източник на телевизията свидетелства, че има нови огледи на мястото, но вече след стопяването на снега. Преди дни в социална мрежа също се появиха коментари, че в района на хижата има раздвижване.

В района е забелязан бус с надпис "Криминалистична лаборатория".

Припомняме, че на 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. А няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Телата са на 51-годишният Пламен Статев, 45-годишният Дечо Василев и 49 -годишният Ивайло Иванов-Ивей бяха открити с огнестрелни рани в главите. Калушев, Александър и Николай бяха открити мъртви в кемпер в района на връх Околчица.