Откриха ново доказателство край хижа "Петрохан"

26 април 2026, 20:00 часа 297 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
Открито е ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица", съобщи bTV, позовавайки се на свои източници - става въпрос за гилза, намерена в района на бившата хижа, след топенето на снега. От разследването не са потвърдили, но и не са отрекли.  Повече от два месеца и половина след откритите тела пред хижа Петрохан, районът остава отцепен.

Източник на телевизията свидетелства, че има нови огледи на мястото, но вече след стопяването на снега. Преди дни в социална мрежа също се появиха коментари, че в района на хижата има раздвижване.

В района е забелязан бус с надпис "Криминалистична лаборатория". Още: "Ще гледам как довършват българския "Туин Пийкс": Приятел на Калушев с обвинения към държавата

Случаят "Петрохан-Околчица"

Припомняме, че на 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. А няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Още: Не е самоубийство: Майката на Ники Златков говори за 7-ми и 8-ми човек в случая "Петрохан" (ВИДЕО)

Телата са на 51-годишният Пламен Статев, 45-годишният Дечо Василев и 49 -годишният Ивайло Иванов-Ивей бяха открити с огнестрелни рани в главите. Калушев, Александър и Николай бяха открити мъртви в кемпер в района на връх Околчица.

Ивайло Анев Отговорен редактор
