ПП отряза "Да, България", но потвърди: Ще участваме в съюз за обща президентска кандидатура

Националният съвет на "Продължаваме промяната" потвърди курса на партията към издигане на обща кандидатура за президент, както и приоритетите си за управление и законодателни действия през следващия политически цикъл, но практически отхвърли предложението на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за създаване на общ политически субект от партиите от център-дясно.

Решението е взето на проведено заседание на ръководния орган, който препотвърждава ангажимента, поет в рамките на споразумението с "Форум за демократично действие". От партията дават мандат на Изпълнителния съвет да излъчи конкретно предложение за кандидат, като това ще стане в рамките на предстоящ номинационен процес.

Целите

Паралелно с това Националният съвет възлага на парламентарната група на формацията да предприеме бързи действия по ключови теми от управленската програма. Сред тях изпъква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет, както и подготовката на широк антикризисен пакет, който да залегне в Бюджет 2026. Според решението тези мерки трябва да бъдат насочени както към подкрепа за бизнеса, така и към повишаване на доходите.

От партията подчертават, че народните представители следва да защитават всички заявени предизборни приоритети, като действат "по най-бърз и ефективен начин" в рамките на парламента.

Националният съвет потвърждава и идеологическото позициониране на Продължаваме промяната като центристка формация. Акцентите остават върху развитието на образованието и здравеопазването, ръста на доходите и икономическото развитие, като изрично се подчертава, че тези цели ще се преследват без увеличаване на данъците.

С решението си партията дава сигнал за търсене на по-широко политическо обединение преди президентските избори, съчетано с ускоряване на законодателните инициативи и ясно заявена икономическа рамка.