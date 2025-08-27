Прогноза за времето - 28 август 2025 г. (четвъртък)

На 28 август 2025 г. Слънцето в София ще изгрее в 6 ч. и 47 мин. и ще залезе в 20 ч. и 8 мин. Продължителността на деня ще е 13 ч. и 21 мин. Очаква ни слънчев ден, със слаб вятър, в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средното, показва прогнозата за времето.

Ден за планина

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

А и за море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock