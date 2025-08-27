Войната в Украйна:

На планина или море? Времето утре - 28 август 2025 г.

27 август 2025, 12:50 часа 342 прочитания 0 коментара
На планина или море? Времето утре - 28 август 2025 г.

28 август 2025 г. ще ни зарадва със слънчево, но не горещо време. Ще духа слаб вятър, в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средното, показва прогнозата за времето.

ОЩЕ: Отива ли си лятото? Седмична прогноза за времето от 25-31 август 2025 г.

Ден за туризъм

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

ОЩЕ: "Есента се отлага": Проф. Рачев с прогноза ще става ли за море през септември

Прохладно над морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

ОЩЕ: Есента чука на вратата: Николай Василковски разясни с какво време изпращаме месеца

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес