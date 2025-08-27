Войната в Украйна:

АПИ ще плаща на собственици на имоти заради строежа на АМ "Струма"

27 август 2025, 15:44 часа 402 прочитания 0 коментара
АПИ ще плаща на собственици на имоти заради строежа на АМ "Струма"

С решение от 27 август на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Автомагистрала "Струма". По-конкретно - става въпрос за "Лот 3.2.2 - обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, от км 396+137 до км 400 + 340 и етапна връзка". Те се намират в землищата на Кресна и село Горна Брезница в същата община, област Благоевград.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). От пресцентъра на кабинета обаче не споменават каква е сумата, която ще се плати.

Още: АПИ опита да скрие, но не успя: Началници са взели средно по 13 000 лв. бонуси (ДОКУМЕНТ)

Ясно е само, че решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Припомнете си драмите с изграждането на АМ "Струма" заради Кресненското дефиле и докъде стигнаха: Съгласие и отмяна на жалбите: АМ "Струма" ще минава извън Кресненското дефиле.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: АПИ

Правителството се разпореди и с други имоти: в Бургас, Пловдив и Община Велинград

С друго решение на правителството Община Бургас получава собствеността върху имоти - частна държавна собственост в град Бургас. Те представляват три незастроени терена в местност „Пода“, кв. „Крайморие“. Имотите ще бъдат използвани за изграждането на общински обект от първостепенно значение - „Нова велоалея в землище на кв. „Крайморие“ с рампово съоръжение/пасарелка“.

Още: Областният управител с категорична позиция за продажбата на резиденцията на Тодор Живков

За осигуряването на трасето има одобрен подробен устройствен план - парцеларен план. Изграждането на новата свързваща велосипедна алея се явява естествено продължение на съществуващата такава от пътен възел „Бургас - Средец - Созопол“ до Природозащитен център „Пода“. "Реализирането на проекта ще допринесе за безопасно и бързо отвеждане на велосипедния трафик от природозащитния център до съществуваща улица в кв. „Крайморие“ - разклон на отбивка към кв. „Крайморие“ и стар път Бургас - Созопол, попадащ в границите на уличната регулация на квартала", аргументират се от Министерски съвет.

Още: Списъкът с държавните имоти изчезна и от регистъра с търговете: Боян Юруков с нов сигнал за хаоса около продажбите им

При нереализиране на предвиденото до 5 години от придобиването на имотите Община Бургас ще трябва да ги прехвърли на държавата.

Държавната комисия по сигурността на информацията пък получава за управление имот - публична държавна собственост, който представлява идеална част от поземлен имот със самостоятелен обект в сграда, намиращ се на ул. „Филип Македонски" № 16 в град Пловдив. Досега частта на имота е била в управление на Министерството на вътрешните работи, но се отнема поради отпаднала необходимост.

Министерският съвет прие и решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, в село Драгиново, община Велинград, в полза на Историческия музей - Велинград.

Още: Пътните ремонти ще се координират с хотелиери и ресторантьори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
имоти Държавни имоти АПИ Магистрала Струма АМ Струма Автомагистрала Струма решение на Министерски съвет
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес