Прогноза за времето - 6 септември 2025 г. (събота)

На 6 септември 2025 г. атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца. След полунощ над крайните източни райони ще започне да се образува и ниска облачност или мъгла. Над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, само над източните райони ще духа слаб вятър от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°, показва прогнозата за времето.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°. По Черноморието пред обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Продължителност на деня

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 57 мин. и залязва в 19 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 2 мин. и изгрява в 19 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

Източник: Meteo.bg