Ким Чен Ун се завърна в Северна Корея с бронирания влак и дъщеря си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се завърна този следобед в Пхенян след посещение в Китай, съобщи днес севернокорейската държавна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. Поредица от снимки, публикувани от държавните медии, показват как лидерът на Северна Корея, придружаван от дъщеря си Ким Джу-е се завръща със специална влакова композиция обратно в страната.

Дъщеря му беше видяна да го придружава и когато Ким слезе от бронирания си влак при пристигането му в Китай във вторник, но остана извън светлината на прожекторите по време на визитата. Появата ѝ предизвика спекулации, че тя може да е определена от Ким за негов приемник, начело на управляваната от основаната от Ким Ир Сен семейна династия далекоизточна държава. По-рано Ким Джу-е се е появявала заедно с баща си, за да наблюдава изпитания на балистични ракети, припомня БТА.

Ким Чен Ун и китайският президент Си Цзинпин потвърдиха тесните връзки между двете държави по време на първата си двустранна среща от шест години насам, припомня Ройтерс.

