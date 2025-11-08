Прогноза за времето - 9 ноември 2025 г. (неделя)

В неделя ще преобладава облачно време, на много места с мъгла или намалена видимост. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат. Около обяд от юг отново ще завали, като валежите ще са главно в Югозападна и Източна България. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През нощта ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно през деня ще се ориентира от юг-югозапад.

Температурите

Минималните температури ще са между 8° и 13°, максималните - между 15° и 20°. В София минимална около 8°, максимална - около 15°.

Времето в планините

В планините времето ще е облачно. След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

Прогнозата за Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно. След временно спиране, около обяд, отново ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са 15°-20°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg