"Лято в есента": Проф. Рачев издаде ще става ли за море през септември

Чака ни подобна метеорологична обстановка. Валежите няма да са толкова много, колкото прогнозирахме в понеделник. В сряда ще вали в Североизточната част на България. Вероятно ще превали по Черноморието. След това този антицилконо ще се разпростре и ще стане едно хубаво, хубаво лято в есента. Температурите няма да са като през август, но есента ще е по-топла от нормалното. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

През празничните дни – 20-22 септември, над България ще е топло и слънчево. „Прекрасно време за затваряне на буркани, а за други да си починат на морето“, каза той.

По думите му сухо време остава, което кара още градове да обявяват режим на водата. „Затова трябва да вали“, заяви синоптикът

Професорът обясни, че ни чака по-топъл октомври, с по-малко валежи.

Времето днес

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София - около 28 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24 градуса.