Прогноза за времето - 28 юни 2026 г. (неделя)

На 28 юни 2026 г. ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 32°. В планините ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра – около 17°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Време за море

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 59 мин. и изгрява в 20 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

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