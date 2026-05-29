ВАС подкрепи част от промените в съдебния закон, но предупреди за риск от нова криза

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд подкрепи част от подготвените промени в Закона за съдебната власт, но предупреди, че прекаленото ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат може да доведе до нова институционална криза.

Становището е изпратено до Народното събрание по искане на депутатите и засяга обсъжданите изменения, свързани с работата на ВСС и Инспектората към него. Сред основните предложения е ограничаването на възможността кадрови орган с изтекъл мандат да избира председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и главния прокурор - т.нар. "трима големи" в съдебната власт. Подобни текстове вече бяха приемани от парламента и са част от по-широките опити да бъде ограничено влиянието на състава на ВСС, чийто мандат е изтекъл от години.

Позицията

От ВАС посочват, че принципно подкрепят законодателните идеи за ограничаване на правомощията на ВСС с изтекъл мандат, но настояват да бъде намерен баланс между необходимостта от реформа и риска от блокиране на съдебната система.

Според върховните магистрати европейският опит показва, че прекомерното орязване на правомощията на подобни органи може да доведе до продължителни кризи, при които остават незаети десетки длъжности в съдебната власт, а разглеждането на дела се забавя сериозно.

Съдиите от ВАС поставят акцент и върху необходимостта от бързо провеждане на избори за нов състав на ВСС и Инспектората. В становището се подчертава, че процедурите трябва да гарантират равнопоставеност, предвидимост и честност, както и достъп на всички съдии в страната до изборния процес. Върховните магистрати изразяват подкрепа за използването на хартиени бюлетини при тези избори.

Резерви има по друга част от законопроекта - идеята за въвеждане на двойно мнозинство и различна тежест на гласовете на отделни категории членове на ВСС. Подобни предложения бяха заложени в част от проектите за промени в Закона за съдебната власт и предвиждат определени кадрови решения да се приемат с подкрепа както от професионалната, така и от парламентарната квота.

Според Пленума на ВАС подобен механизъм може да влезе в противоречие с Конституцията и затова трябва да бъде внимателно преценен преди окончателното приемане на закона.