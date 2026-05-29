Училищният директор от Кюстендил Божидар Попов стана "Герой на децата"

Ясни са победителите в 16-ите награди на Национална мрежа за децата (НМД) "Златна ябълка". Мрежата, която тази година отбелязва своята 20-годишнина, отличи на благотворителен бал снощи личностите, организациите, училищата/детските градини и компаниите с най-голям принос към правата и благосъстоянието на децата в България за последните две десетилетия.

В категорията "Училище/Детска градина" приза на журито грабна 71. СУ "Пейо Яворов", с. Казичене. Признанието е заради успехите на училището в изграждането на приобщаваща общност чрез иновативно обучение, активно участие на учениците и силни партньорства - за равен достъп до образование и развитие за всяко дете.

Фондация "Подай Ръка – Дари по-добро бъдеще" спечели "Златна ябълка" в категорията "Детска организация", заради ефективните си кампании и подкрепа за деца и семейства в нужда.

Заради своите устойчиви инициативи в подкрепа на децата в риск и насърчаване на тяхното образование, развитие и социално включване, наградата в категория "Корпоративно партньорство за децата" спечели "Фантастико груп". За да постигне трайни успехи, компанията съчетава дарителство, партньорства и дългосрочни програми.

Наградата за цялостен принос управителният съвет на НМД връчи на юриста и университетски преподавател доц. Велина Тодорова, която е признат експерт по правата на детето, съосновател на ДАЗД и Мрежата за правна помощ към НМД. Отличието е заради дългогодишния ѝ принос към развитието на детското право и правосъдие и застъпническата дейност на Национална мрежа за децата.

Специалната награда на НМД спечели лекарят, учен и общественик проф. Ивайло Търнев, който има ключов принос за подобряване на достъпа до здравеопазване за деца и семейства от уязвими общности. Той е сред създателите на Националната мрежа на здравните медиатори и дългогодишен застъпник за намаляване на здравните неравенства в България.

Отличието "Герой на децата" заслужи директорът на ОУ "Марин Дринов" - Кюстендил, Божидар Попов. Журито му присъди престижната награда заради видимия успех в превръщането на училището в активна общност, която обединява ученици, родители и общество около каузи за развитие, подкрепа и образование. За да постигне резултатите, Божидар Попов демонстрира лидерство с визия, партньорства и инициативи с устойчив обществен ефект.

"Всяка година отличаваме хората и организациите, които са най-близо до децата, които ги подкрепят с работата си, даряват и се грижат за тяхното благосъстояние. Благодарим за подкрепата на всички герои на децата, които вече 20 години са до нас в борбата ни за по-добри закони, за работещи политики, за правата на децата - независимо, че средата става все по-трудна и гражданският сектор днес трябва да защитава и демокрацията", каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

За Награди "Златна ябълка" тази година постъпиха общо рекордните 60 номинации, а над 4800 души участваха в онлайн гласуването за категориите "Герой на децата" и "Детска организация". В останалите категории победителите бяха определени от експертно жури в състав: Елена Атанасова от УНИЦЕФ България, Габриела Маринова от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Боян Захариев от Институт "Отворено общество" – София, Даниел Киряков от Американска търговска камара в България и Владимира Китанова от Програма "Мегафон".

Водещи на церемонията бяха актрисата Ива Папазова и Панайота Балевска – младеж от Програма "Мегафон" на НМД. На сцената се включиха и младежите Мирела и Микаела - също част от младежката мрежа "Мегафон".

Специален музикален гост на вечерта беше Михаела Филева, а гостите имаха възможност да се насладят и на изпълнения на балетно студио "Джулия Ромеова".

По време на благотворителния бал Национална мрежа за децата отличи и компаниите, носители на Сертификат "Компания – приятел на детето" за втори пореден цикъл – УниКредит Булбанк и Kaufland България. Наградите връчи актрисата Елена Петрова. Сертификатът на НМД остава единственото по рода си признание в България, което отличава организациите с устойчиви политики и практики в подкрепа на децата, семействата и работещите родители.

В рамките на събитието беше представена и благотворителната инициатива "Тухличка с кауза", насочена към подкрепа на изграждането на "Къща на децата" – общностен център за ранно детско развитие и застъпничество за правата на децата. Инициативата вече е активна и всеки, който желае да подкрепи каузата, може да се включи ТУК чрез закупуване на символична тухличка в подкрепа на бъдещото пространство за деца и семейства.

Награди "Златна ябълка" 2026 се осъществиха с подкрепата на UniCredit Consumer Financing, Kaufland България, Siemens България, Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Trade Agency Business Day.

Официални медийни партньори са БНТ, "Мениджър", Дарик и Актуално.

Статуетките за Награди "Златна ябълка" 2026 са изработени от арт ателието към Фондация "Конкордия България".