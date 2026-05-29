Kaufland България отново е „Компания – приятел на детето“

Сертификатът бе връчен от Национална мрежа за децата, поощрявайки политиките на веригата в полза на благосъстоянието на децата

Дългосрочните усилия на Kaufland България в подкрепа на децата, младите хора и семействата отново получиха национално признание. Компанията за пореден път бе отличена със сертификата „Компания – приятел на детето“, присъждан от Национална мрежа за децата. Отличието се връчва след експертна оценка на политиките и практиките на компаниите в подкрепа на детското благосъстояние.

С мисъл за децата

Признанието идва след редица инициативи на ритейлъра, насочени към децата. Компанията организира безплатни детски театрални постановки в различни градове, включително в Централни хали в София, Варна и Враца, като за част от децата това е първи досег с изкуството. През лятото на 2025 г. пътуващото шоу „Весела ваканция в Kaufland“ посети магазини в 12 града и по забавен начин насърчи децата да консумират повече плодове и зеленчуци.

Сред ключовите дарителски кампании е „Дари с DARA“, чрез която Kaufland събра над 16 000 евро за над 150 стипендии за ученици и студенти с отличен успех, останали без родители. Чрез инициативата „Подарък с кауза“ компанията дари още над 10 000 евро за програмата „Топъл обяд“ на Българския червен кръст, като средствата бяха осигурени от продажбата на детски играчки от собствената марка на ритейлъра Kidland. Kaufland развива и образователната програма „Мястото на храната не е на боклука“, която учи децата на отговорно отношение към храната и намаляване на хранителните отпадъци. В предходните две издания на кампанията инициативата достигна до над 7000 деца от София, Перник и Ботевград, като след края на новия етап броят на участниците ще надхвърли 10 000.

Инвестиция в бъдещето на младите хора

Подкрепата към децата и младите хора продължава и чрез програми за образование, професионална ориентация и първи трудов опит. За последните три години през академиите и стажантските програми на Kaufland са преминали близо 300 студенти. Компанията работи с над 100 училища и 15 университета в страната, а повече от 30% от участниците в академиите започват работа в Kaufland България.

През 2025 г. компанията разви няколко формата за млади таланти. Kaufland Business Academy с участници от 15 университета, Търговска академия в партньорство с Икономически университет – Варна и Data Academy за студенти с интерес към анализа на данни и изкуствения интелект. Kaufland реализира и дуално обучение със седем професионални гимназии в София, Пловдив, Варна, Русе и Плевен, както и Практикантска програма, която вече 10 години дава възможност на младежи над 16 години да придобият първи професионален опит с трудов договор.

През изминалата година над 60 студенти от УНСС и Нов български университет се включиха в „Дни на отворените врати“ на Kaufland България, а чрез университетския проект Plegee HR екипът на компанията работи с 18 студентски екипа по реални казуси за подбор. Проектът генерира близо 300 кандидатури, като част от участниците вече са служители на Kaufland България.

В края на 2025 г. Kaufland разшири подкрепата си към младите таланти и извън бизнес сферата чрез партньорство с НАТФИЗ. Компанията подкрепи и национално турне на дипломанти от академията в 13 български града, което даде възможност на младите актьори да представят таланта си пред широка публика още в началото на своя професионален път.