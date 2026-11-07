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Церемонията „Будител на годината 2026“ започва днес от 15 ч.

07 ноември 2026, 9:52 часа 233 прочитания 0 коментара
Снимка: БНР
Церемонията „Будител на годината 2026“ започва днес от 15 ч.

Днес от 15 ч. ще се излъчи церемонията „Будител на годината 2026“. На специална платформа гражданите на България можеха да гласуват за каузата и личността, която подкрепят. 

Финалистите в тринадесетото издание на „Будител на годината“ са Любов Костова, Димитър Коцев-Шошо и Христо Христов, Явор Гърдев, Юрий Вълковски, Стефан Бакалов, Фондация „Подай ръка“, Димитър Иванов, Александър Стоянов, Слав Петков и Борис Бъндев.

Кой от тях стана носител на статуетката „Аз, буки, веди, добро“ на Александър Пройнов и титлата „Будител на годината“ – разберете днес от 15 ч.

Церемонията можете да гледате в YouTube канала на Българското национално радио на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=KJ8DeTmh8Pw

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будител на годината
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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