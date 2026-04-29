Пролетта се отлага: Симеон Матев с предупреждение за студ и сняг

29 април 2026, 7:46 часа 724 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пролетта се отлага: Симеон Матев с предупреждение за студ и сняг

В неделя и понеделник (3 и 4 май) застудяването ще е масово за страната. Месец април в температурно отношение е много близо до нормата. Студен въздух идва към Балканите – сняг в градовете няма да има, но в планините ще натрупа. Ще усетим застудяване към следващите дни. Температурите ще са близки до 0 градуса сутрин. Максималните ще са под 10 градуса. Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия.

"Това, че парното спира, не е проблем, защото жилищата са топли, а и застудяването след понеделник ще отшуми", каза той.

Матев предупреди, че през почивните дни (1, 2 и 3 май) ще има и краткотрайни валежи. По-обилно ще вали в Родопите, около Стара планина и Предбалкана.

Времето днес

Облачността ще е значителна, на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България е обявено предупреждение от първа степен, код жълто за значителни количества и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София – около 7 градуса. Максималните ще са между 15 и 20 градуса, в югозападните райони – до 23 градуса, в София – около 18 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
застудяване дъжд прогноза за времето Симеон Матев
