Протест: Мотористите блокираха ключов столичен булевард (ВИДЕО и СНИМКИ)

Мотористи се събраха на протест срещу застраховката "Гражданска отговорност". В протеста участват 95 мотоциклетни клуба, групи и организации от страната, като по време на проявата мотористите са блокирали бул."Цар Освободител" и са паркирали моторите си на пл. "Батенберг" и са заели пространството пред БНБ. В района има засилено полицейско присъствие.

"Не очакваме този проблем да бъде решен за два дни"

"Каним ви лично да слезете от кабинета си от Министерски съвет и да поемете публичен ангажимент. Ние не очакваме този проблем да бъде решен за два дни.Ние очакваме да поемете ясен ангажимент, че ще бъде възстановено правото на реален избор на мотористите и ще бъде потърсена отговорност за допуснатите през годините бездействия", обърна се говорител на протестиращите към премиера Радев по време на протеста.

Припомняме, че според мотористите въпросът вече не се изчерпва с цената на застраховките, а засяга доверието в институциите и липсата на действия за осигуряване на справедливи условия за собствениците на мотоциклети.

От мотоциклетната общност продължават да настояват за поемане на отговорност от компетентните институции и за конкретни мерки с ясни срокове за решаване на проблема. Те призовават министър-председателя да поеме публичен ангажимент за действия по поставените въпроси. ОЩЕ: Мотористите на протест, настояват за промени при застраховките