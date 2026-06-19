Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Мотористите на протест, настояват за промени при застраховките

19 юни 2026, 6:12 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мотористите на протест, настояват за промени при застраховките

Мотористите в България излизат на протест днес (19 юни) от 11:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. Инициативата е подкрепена от 95 мотоциклетни клуба, групи и организации от страната. В публична декларация, изпратена до Министерския съвет и медиите, организаторите посочват, че след месеци на жалби, обществени дебати, протести и сигнали до институциите не са получили удовлетворително решение на проблемите, свързани със застраховка "Гражданска отговорност" за превозните средства от категория L.

ОЩЕ: „Не искаме да ни рекетират“: Хиляди мотористи на протест в София заради двойно по-скъпата „Гражданска отговорност“

Според тях въпросът вече не се изчерпва с цената на застраховките, а засяга доверието в институциите и липсата на действия за осигуряване на справедливи условия за собствениците на мотоциклети.

От мотоциклетната общност настояват за поемане на отговорност от компетентните институции и за конкретни мерки с ясни срокове за решаване на проблема. Те призовават министър-председателя да поеме публичен ангажимент за действия по поставените въпроси.

Организаторите подчертават, че протестът е насочен срещу институционалното бездействие, а не срещу държавата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
протест Мотористи Гражданска отговорност
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес