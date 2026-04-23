Проведе се четвъртата конференция "Хижа на годината" 2026 с участието на хижари от цялата страна

В Световния ден на Земята - 22 април, се проведе конференцията "Животът в хижата: между оцеляването, грижата и отговорността", която за четвърта поредна година предлага решения за справяне с предизвикателствата пред управлението на планинските хижи, безопасността на туристите и устойчивото стопанисване на планинската среда. Събитието събра хижари от цялата страна, експерти, планински спасители и представители на туристическия сектор, които споделиха практически опит и работещи модели от терен.

Конференцията бе открита от организаторите Иван Панчев и Полина Димитрова от приключенска медия 360mag и Васил Николов и Лъчезар Лазаров от Български туристически съюз, с представяне на инициативите в рамките на "Хижа на годината 2026", като организаторите очертаха целите за развитие на хижарството и повишаване на стандартите в планинските обекти.

В първия панел, посветен на храната в хижите, бе разгледана реалността на готвенето в планински условия. Лектор беше Силвия Атанасова - професионален готвач с над 20 години опити и с практика на терен в планински обекти като Хижа "Кукер", Хижа "Иван Вазов" и Хижа "Композиторите". Споделен беше личен опит и препоръки за оптимизация и изграждане на меню. Акцент беше поставен върху храната като едновременно необходимост и преживяване, баланса между традицията и съвременните модели на работа, ролята на хигиената и организацията, както и темата за отпадъците и планинарската култура на посетителите.

Във втората част от програмата бе разгледан аспектът на компостирането. Ирена Петрова, посланик на Европейския пакт за климата, представи практики за оползотворяване на органичните отпадъци и подобряване на устойчивостта на планинската среда. Разгледани бяха основните принципи на компостирането, видовете отпадъци, които могат да се използват, както и конкретни подходи за прилагане в хижи и заслони.

Съществен акцент в конференцията беше обучението по първа помощ в планинска среда. Образователният панел беше воден от Милен Анастасов - парамедик IV степен, планински водач и старши планински спасител към отряд Сливен. Бяха демонстрирани практически действия при различни спешни състояния, включително работа с екстрактор, реакция при анафилактичен шок, спиране на артериални кръвоизливи, действия при астматични пристъпи и епилептични състояния. Обсъдени бяха и принципите за оборудване на аптечки в хижи, както и ролята на хижаря като първа точка на помощ до пристигане на спасителни екипи.

В панела "Спасители в сянка", Петър Велков, член на доброволно формирование Планинско спасяване Пазарджик, отвори дискусия за ключовата роля на хижарите при инциденти в планината. Подчертано бе значението на локалното познание за терена, климатичните условия и инфраструктурата, както и взаимодействието между хижари и спасителни екипи. Бяха обсъдени практическите стъпки за реакция в първите минути след инцидент и координацията при подаване на сигнал.

В заключителната експертна сесия председателят на Българския туристически съюз - Венцислав Венев, запозна присъстващите с организационните модели за стопанисване на хижи и заслони. Обсъдени бяха административните изисквания, нормативната рамка, поддръжката на материалната база и взаимодействието с институции и местни общности, както и идеи за подобряване на действащата система. Екипът на БТС заяви своята готовност за диалог и съвместна работа с общността, като покани всички присъстващи на организираната публична среща по темата на 29.04.2026 г. в централата на съюза.

Вторият ден от конферентната програма, 23 април, бе посветен на организиран хижарски преход, който се превръща в устойчива традиция на събитието.

Стартът на кампанията "Хижа на годината" 2026 ще бъде на 20 май, когато ще започне и гласуването за най-добрите хижи в конкурсната програма и за обектите в грантовата програма на инициативата.