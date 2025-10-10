Войната в Украйна:

Психическото здраве е толкова важно, колкото и физическото. Проект насочва вниманието към подрастващите

На 10 октомври всяка година отбелязваме деня на психичното здраве. Светът е обхванат от епидемия от депресия и самота, а подрастващите са особено уязвими заради нереалния свят на дигиталните устройства, в чиято компания прекарват все повече време. Децата и младежите днес растат в свят, изпълнен със стрес, несигурност и предизвикателства, които често остават невидими за околните. Тревожността, депресията и емоционалните трудности не подминават и най-малките – особено онези, които живеят в уязвими условия, в алтернативна грижа или са част от мигрантски и бежански общности.

Социален натиск

Социалният натиск, очакванията от семейството и училището, както и преживявания, които са нарушили усещането за сигурност на децата – всичко това може да остави отпечатък върху психичното здраве на детето и да затрудни способността му да се адаптира и справя с ежедневните предизвикателства. Когато трудните чувства не бъдат разпознати и подкрепени, те могат да се задълбочат и да окажат дългосрочно влияние върху развитието и благосъстоянието на детето.

EASE-Y

В рамките на проекта EASE-Y, Сдружение SOS Детски селища България работи за подобряване на психичното здраве на подрастващите чрез прилагане на утвърдена методология, разработена от Световната здравна организация – Умения за емоционално регулиране - EASE (Early Adolescent Skills for Emotions).

С помощта на обучени фасилитатори, през следващите две години проектът предстои да достигне до над 180 деца на възраст 10–15 години, за да им помогне да разбират по-добре своите чувства, да потърсят подкрепа тогава, когато стане трудно, да усвоят умения за справяне с трудни емоции и постигнат по-добри отношения със своите връстници, семейство и обществото. Ще се работи и с техните родители и полагащи грижи, за да бъде създадена подкрепяща среда, в която всяко дете може да се чувства чуто, разбрано и защитено.

Нека на този ден си припомним, че психичното здраве е неразделна част от цялостното благосъстояние на всяко дете. А грижата за него започва с осъзнатост, подкрепа и съпричастност. Ако сте родител, приемен родител, учител, психолог или социален работник и се грижите или работите с дете с тревожност и изпитващо затруднения в отработването на трудни чувства може да се обърнете към нас за съдействие за да ви свържем с нашите фасилитатори. Проектът се реализира в София, Перник, Пловдив и Велико Търново.

