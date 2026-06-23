"Работим с пълна сила": "Исторически парк" отрича слуховете за затваряне

Исторически парк продължава да работи с пълна сила. Посрещаме посетители всеки ден и продължаваме да се борим да създадем място, което е като оазис сред лошотията на съвременния свят. Това се казва в официална позиция на Исторически парк във Facebook относно информацията, че паркът затваря. От позицията става ясно, че думите на Ивелин Михайлов са били „извадени от контекст и неотговарящи на действителността”.

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„Днес е 7-ия рожден ден на Исторически парк. Отворихме врати точно на 22 юни 2019 г. Прекрасен подарък - поредната координирана медийна атака, нямаща нищо общо с действителността. Днес, както и през последните 7 години, сме свидетели на поредната медийна буря от внушения, манипулации и откровени неистини по адрес на Исторически парк“, посочват от екипа на парка.

И добавят, че от самото начало на проекта са принудени да работят в „среда на непрекъснати атаки и опити за дискредитиране“.

„Исторически парк се изгради от мечта, но се превърна в реалност. И въпреки всичко, което се изписа и изговори през последните години, той продължава да съществува, да се развива и да посреща своите гости“, се казва в позицията им.