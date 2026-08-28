28 август: Умира цар Борис ІІІ

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 август 1943 година: Умира цар Борис ІІІ

На този ден през 1943 г. при неизвестни обстоятелства умира цар Борис ІІІ, дни след като се завръща от последната си среща с Хитлер. Той е погребан в Рилския манастир.

По време на Втората световна война цар Борис III присъединява България към Тристранния пакт, но въпреки това не изпраща войски на Източния фронт.

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Още в началото на 1943 г. българският владетел започва да прави опити за преориентация към Великобритания и САЩ. В историята той остава като единственият държавен глава, който не експортира българските евреи в Германия, с което ги спасява от унищожаване. Умира при неизяснени обстоятелства.

Цар Борис III, който е брат на Кирил Преславски, е роден на 30 януари 1894 г. с католическото име Борис Луи Роберт Пиер Станислав. Негов баща е цар Фердинанд I, а негова майка е княгиня Мария-Луиза Бурбон-Пармска. През 1896 г. е прекръстен в източноправославната вяра. Руският император Николай II е негов кръстник.

През 1912 г. в София са организирани големи тържества по повод навършеното пълнолетие на Борис. На тържествата присъстват престолонаследниците на Турция, Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора.

Цар Борис III завършва Военната академия в София. Той участва в Балканската война със Седма Рилска дивизия.

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В Първата световна война той участва като офицер за поръчки при щаба на Действащата армия. На този пост изпълнява поръчки на върховното командване от бойно и политическо естество.

На 3 октомври 1918 година Борис III се възкачва на престола. Той сключва брак с принцеса Джована Савойска. От съюза им се раждат княгиня Мария-Луиза и Симеон, княз Търновски.

Управлението на Борис III е в тежки за страната ни времена. След загубата си в Първата световна война и след подписването на Ньойския договор, България се оказва в състояние на тежка политическа изолация. Напрежението на политическата сцена и зародилите се остри политически борби са в основата на военния преврат от 9 юни 1923 г., чиято цел е сваляне на правителството на БЗНС начело с Александър Стамболийски. Военният съюз и политическата групировка "Народен сговор", разчитащи на подкрепата на двореца, стоят зад извършването на преврата. Цар Борис III успява да постигне политическо спокойствие, създаващо условия за стабилизиране на икономиката на страната, както и за укрепване на нейния авторитет на международната политическа сцена.

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