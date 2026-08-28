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До 36 градуса през септември, 2026 година: Прогнозата на Анастасия Стойчева

28 август 2026, 7:43 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels / Pixabay
До 36 градуса през септември, 2026 година: Прогнозата на Анастасия Стойчева

Горещ септември, но не като през лятото. Най-ниските темпертури ще са между 5 и 10 градуса, ще има и в някои дни в котловините под 5 градуса, но най-високите ще стигат до 36 градуса. За това предупреди синоптикът Анастасия Стойчева пред Нова телевизия. Ще имаме температури над нормите и валежи под нормите, обобщи тя.

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Стойчева даде статистика, че през 1928, 1946 и 1952 година е имало много горещ август в България. През 1912 година е имало и снеговалеж. През 1924 година във Велико Търново е имало градушка, като някои зърна са тежали по 300 грама всяко.

Според Стойчева, все пак засега в Западна Европа – специално Нидерландия, не изглежда да има рекордно горещ август, но ще трябва още данни да се съберат, август още не е свършил. А за Непал тя коментира, че такива неща ще зачестяват - защото хората все повече строят в райони, в които никога не е имало такава дейност. Там кално свлачище помете голям район и уби стотици хора - защото се е откъснал леден блок от поне 600 метра, който е дал старт на бедствието.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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