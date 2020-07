Репортаж на ARD: Българите протестират и очакват злоупотреби с парите от ЕС

Те обвиняват правителството в корупция и връзки с мафиотски структури.

🇧🇬 #Bulgaria, mass protests have been going on for the third week already, demanding the resignation of Boyko Borisov's government. pic.twitter.com/ZjSeN6ohwI — Anon Candanga EN💥🌍🌎🌏 (@anon_candanga) July 26, 2020

Това е сериозен проблем, защото главният прокурор е абсолютно недосегаем.

"Anti-government protests in Bulgaria continue for the third week. Two demonstrations took place in the capital city of Sofia on Saturday."#Bulgaria #Protests #Sofia https://t.co/i8luPwKkHA — RESISTANCE GOES THE DISTANCE (@_SUDN) July 26, 2020

Иванчева се беше обявила срещу незаконното строителство в ръководената от нея община

Арестът ми целеше да сплаши обществеността

Германската ARD: България остава в плен на корупцията "Горе-долу за 30 евро минаваш границата. Понякога съм давал и 50 евро". С това откровение на един български шофьор на камион започва ре... Прочети повече

Някои от хората са разочаровани от сдържаността и мълчанието на Европейския съюз във връзка със ситуацията в България

Репортерът разказва, че правителството на Бойко Борисов е трябвало да се сблъска за пореден път с вот на недоверие . От седмици гневни българи са излезли по улиците на София и протестират срещу правителството си.Коментарът е, че скоро пред Министерския съвет в София няма да настъпи спокойствие. Напротив.. Немалка част от тях са следвали в чужбина. „Резултатът от вота на недоверие беше ясен предварително . Ние обаче очакваме все пак нещо да се случи – оставката на правителството, например”, споделя млада участничка в протестите.Когато смениш едни корумпирани хора с други, които идват от същото място, резултатът е същият и нищо няма да се промени.”, споделят пред репортера протестиращи.Отявлен поддръжник на протестиращите е държавният глава Румен Радев, който е близък с опозиционните и приятелски настроени към Русия социалисти.”, цитира телевизията думите на президента.Телевизията коментира, че снимки от спалнята на Бойко Борисов бяха разпространени в публичното пространство в България. Пистолет върху нощното шкафче, пачки с банкноти от 500 евро и златни кюлчета в чекмеджето. Дали става въпрос за автентични или подправени снимки, все още не е изяснено. Един от инициаторите на уличните протести е адвокатът Николай Хаджигенов. Той се бори за отстраняването на главния прокурор Иван Гешев.Единственото, което прави, е да защитава корупцията и правителството, което е на власт. Той преследва единствено противниците на правителството, обикновени хора, бизнесмени, политически опоненти., като се подчертава, че акцията е излъчвана на живо по телевизията, предава БГНЕС.Безпартийната, изтъква ARD. След като при проверка бяха открити 56 000 евро в кутия за обувки в колата ѝ, тя получи обвинения в корупция и в оказване на натиск върху строителен предприемач.На първа инстанция тя е осъдена на 20 години затвор, По-късно наказанието е намалено на 8 години. Междувременно Иванчева остана под домашен арест. Тя се съветва редовно с адвокат Хаджигенов, който я защитава pro bono. Иванчева е убедена, че делото срещу нея цели да сплаши всички, които са си позволили да се опълчат на управляващите. „. Хората бяха уплашени, защото си мислеха, че щом това може да се случи на Иванчева, значи може да се случи и с мен. Целта ни не е само да победим в съда и да изчистим имената си, но и да покажем на хората, че не бива да се страхуваме”, заявява Иванчева. Правителството на Бойко Борисов разчита, че със смяната на петима министри ще успокои обстановката в България. Протестиращите, обаче, са категорични, че ще останат, докато цялото правителство не подаде оставка. Съратниците на адвокат Хаджигенов планират да разширят протестните акции.Ние очакваме дори, че ако отстъпи от премиерския пост, ще продължи да управлява от задкулисието. На нас ни остава да разширим протестите подобаващо.. Показан е плакатът: Скъпа Ангела и скъпа Урсула, слепи ли сте или корумпирани? „През последните години имаше някакъв контрол, но сега вече не е така, споделя млад мъж.За да продължат с натиска срещу управляващите, организаторите на протестите планират за сряда акции в цялата страна.