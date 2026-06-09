Родители навреме: Радина и нейният избор

"Вярвам, че децата са най-чистите същества, които могат да ни накарат да погледнем света по съвсем различен начин, че всъщност те ни учат на много и ни помагат да израснем още повече и да се изградим изцяло като личности.

Бих казала на жените, които се страхуват от това, че "все още не е дошъл правилният момент", че такъв момент никога няма да настъпи. Винаги ще искаме най-доброто за децата си и винаги всичко, което сме постигнали до момента, ще ни се струва недостатъчно за тях, а всъщност за тях най-важното сме ние – нашата прегръдка, целувка и внимание. Не отлагайте майчинството, ако имате партньор до себе си.

Нека бъдем родители навреме, за да имаме максимално много време с децата си и да ги гледаме как растат."

Хубаво е тези думи да бъдат прочетени навреме. Затова ги извеждаме в самото начало - преди да ви запознаем с жената, която ги казва. Това е Радина Каменова – млада майка, чиито житейски път е свързан дълбоко с темата за навременното родителство. А какво означава самият израз? Най-вече едно разумно напомняне. Че ако чакаме животът да стане напълно подреден и непрекъснато отлагаме в името на "идеалните условия", може да пропуснем най-доброто време да станем родители. Че понякога социалният ни часовник разстройва стрелките на биологичния и ние сме склонни да слушаме повече него.

Да израснеш с "Искам бебе"

Радина буквално е израснала с фондация "Искам бебе". Присъединява се към нея още преди да навърши 15 години. И оттогава вижда отблизо стотици истории на хора, за които родителството е дълга и сложна битка. Самата тя е дете от многодетно семейство – има две сестри и един брат. "Винаги съм смятала, че семейството с деца е най-голямата ценност". Затова интересът ѝ към темата не идва отвън. Още като дете тя усеща колко важна е мечтата за семейство – и колко болезнено може да бъде, когато тази мечта се отлага.

"Видях, че към фондацията се обръщат за помощ жени, които са над 39-40 годишна възраст. Така започнах да се интересувам от биологичния часовник и разбрах, че всъщност най-добрата възраст за раждане на първо дете е до 27-29 години. Смятам, че навременното родителство е важно не само от гледна точка на оптималното отглеждане, а и от научна гледна точка – по-бързо възстановяване, по-малък риск от вродени генетични и хромозомни аномалии." Самата Радина следва собствените си думи и ги сбъдва - ражда на 25 години, решавайки, че след като има обичан партньор до себе си, няма смисъл да отлага.

Щом имате обичан партньор до себе си, не отлагайте, съветва Каменова

Детето: новият център

Gen Z е поколение, което всички си мислят, че познават, докато не бъдат изненадани. Затова по-добре да черпим знания за него само от автентичните му представители. Радина е от тях. И за отношението на най-младите към майчинството тя казва:

"Струва ми се, че има тенденция моето поколение да отлага майчинството, защото се притесняват от това, че животът им ще "спре" или ще "изгубят" себе си. Разбира се, имат и притеснения от финансова гледна точка, за жилище и стабилност."

Радина е минала през тези естествени въпроси. И е открила, че детето съвсем "не спира живота", а го подрежда около нов център. И вместо да потвърди и сбъдне младежките страхове, майчинството прави тъкмо обратното: обезсилва ги.

"Аз също минах през тези страхове, но сега, като майка, бих казала, че вместо да загубя себе си, всъщност детето ми даде увереност, стабилна основа – вече имам ясен приоритет в живота си и това е отговорното отглеждане на детето. Когато се появи детето, то си идва с всичко – винаги се намира подкрепа, знам, че ще се справя и с работата, и с детето, и със социалния живот", споделя тя.

Майчинството обезсилва страховете и дава увереност, казва Радина Каменова

Кауза и подкрепа

През годините "Искам бебе" намира съмишленици и сред отговорни компании, които разбират, че тази кауза има нужда от дългосрочна обществена подкрепа. Сред тях е BILLA, която от 2016 г. развива заедно с фондацията кампанията "За повече деца в България", насочена към семейства с репродуктивни затруднения.

През миналата година 4 бебета са родени с помощта на BILLA – подкрепа, насочена към двойки с репродуктивни проблеми за медицински изследвания и процедури. Всяко от тези деца носи своя история: на надежда, чакане, усилия и тревоги към мечтата за семейство.

Важна част от тази помощ не е само медицинската. Репродуктивните затруднения често носят страх, вина, психическа умора. Затова сред инициативите, с които BILLA подпомага фондация "Искам бебе", са и средства за психологическа подкрепа на жени, които извървяват и изживяват силно емоционално този път.

За близо десетилетие съвместна работа с "Искам бебе" BILLA може да се похвали с чудесен демографски "отчет": 70 семейства са получили помощ за асистирана репродукция, над 30 здрави бебета са родени по програмата, а дарените средства надхвърлят 257 000 лева.

"Това е голяма подкрепа за двойките, които минават през нелекия път, и те изразяват огромна благодарност за споделената съпричастност към сбъдването на тяхната мечта за рожба", казва Радина.

Близнаците

Радина ни разказва една история от детството си, която събира в себе си всичко - морето, фондацията, мечтата за дете и радостта, когато тя се сбъдне.

"Помня емоцията, с която тръгнахме на море през лятото на 2010 година. Била съм на 10 години, най-малката в семейството. Мечтаехме - като всички деца - да видим морето, и ето че се отдаде такава възможност. Помня суматохата около летния концерт на "Искам бебе" в Бургас - жега, щандове, цветни дрехи, колички с бебета и малки деца, около които тичаха усмихнати майки и бащи. Всички се прегръщаха и плачеха."

Тогава Радина и близките ѝ отсядат при Катя - жена от фондацията, която още няма деца, но ги посреща с огромна топлина.

Каза ни: "Щастлива съм, че ще сте ми на гости. Аз още нямам деца, така че у дома има много място. Сърцето да е широко. Толкова искам да имам деца, че не мога да се нарадвам на присъствието ви!", спомня си Радина.

И допълва:

"Моята детска фантазия така се беше развихрила, че виждах Катето с едно голямо коремче, в което имаше бебе, и само я прегръщах. Като си тръгвахме от това мое най-прекрасно море, си занесох вкъщи бели камъчета, които бяха моите мечти - да се върна пак в Бургас, Катето да си има бебе, а аз - братче."

Есента идва с новината, която всички чакат.

"Леля се прибра от работа и ни каза: "Хайде всички елате. Имам да ви казвам нещо!" Настана тишина - и трите със сестрите ми бяхме в очакване. "Катето ще става майка! И ще си има не едно - а две бебета!" Настана такава радост у дома, че не успях да заспя онази нощ."

През 2011 година, в края на май, се раждат близнаците на Катя - момче и момиче.

"Никога не бях виждала такива приказно сини очи, бели личица, малки ръчички и боси крачета, които ритаха в един ритъм. Моите близнаци, моите бебета - така си ги представях и в сънищата си. И ги заобичах по детски, още от мига, в който ги видях."

За майчинството и музиката

Радина владее и още един език, през който мисли за майчинството - музикалния. Тя е завършила поп и джаз пеене и намира естествена връзка между музиката и родителството.

"Музиката може да бъде като родителството. Понякога е спонтанна - идва изведнъж връхлитаща в момента муза, която те вдъхновява, а в следващия момент се налага да си търпелив и да се довериш на процеса, за да видиш крайния резултат. Има мажорни и минорни изпълнения както в музиката, така и в родителството, но всяко едно от тях носи своя чар и само по себе си е хубаво."

И може би точно в това е смисълът на навременното родителство - в готовността тази мелодия да ни изненадва и вълнува с всичките ѝ високи и ниски тонове. Те не могат да бъдат предвидени. Но коя хубава песен може?