С парите за F-16 можеш да си купим F-35: Командващият ВВС пак настоя, че ни трябват самолети

България можеше да има изтребители F-35, а не F-16 - това буквално каза генерал-майор Николай Русев, командващ българските ВВС (военновъздушни сили). Русев гостува в сутрешния блок на БНТ.

Думите ми бяха следните: "Това, което сме платили за F-16, можеше да си купим F-35. Така пише по медиите, аз се информирам от там. Хората около нас се въоръжават, ние само говорим". F-35 е изтребител от пето поколение, докато F-16, макар да говорим за изцяло нов вариант Block 70 Viper, който е най-модерната версия на този модел военни самолети, е изтребител от четвърто поколение.

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Русев коментира и информацията, че Румъния си е купила 17 изтребителя "втора ръка" F-16 от Португалия за 630 млн. евро, а ние похарчихме 2,5 млрд. евро за 16 изтребителя F-16, но най-модерния вариант. Генералът каза, че лично е бил в Португалия, уверил се е какво могат техните "втора ръка" F-16, написал е доклад и е дал положителна оценка за тези изтребители. Обаче някой над него е казал "не" - дошла Румъния и взела португалските F-16.

Генерал-майор Николай Русев беше категоричен: Имаме нужда от повече личен състав, за да си изпълняваме задачите, визирайки всички видове войски в България. Трябваше да имаме малка, модерна и мобилна армия - имаме само малка, каза още той. И пак повтори, че трябва още една ескадрила от модерни самолети: "Жадувам F-16 да встъпи на бойно дежурство, защото старите ни самолети са изтощени – пилотите ни са готови". Военният уточни, че трябва да бъде инсталирана определена система на F-16, за да са напълно готови изтребителите.

Нямам намерение да ставам началник на отбраната, на мястото на адмирал Емил Евтимов - ще си остана командващ на ВВС, докато не се реши друго, увери генерал-майор Николай Русев.

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