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Не е тази версията за взрива в склада в Белица: "ЕМКО" и Демерджиев говорят различно

11 август 2026, 7:58 часа 1714 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Не е тази версията за взрива в склада в Белица: "ЕМКО" и Демерджиев говорят различно

Складовото помещение е унищожено. На въпрос дали има вероятност от превозното средство (товарен камион) да е възникнал пожарът, директорът на обособено производство в "ЕМКО" Славчо Димиев категорично отрече - версията, че може пламъците да са тръгнали от камиона излезе на преден план след първото изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев по темата с взрива в оръжейния склад на "ЕМКО" в село Белица, Община Трявна. Десетина минути преди да избухне пожарът, от камиона е разтоварена готова продукция за склада и той е бил подготвен да отпътува към друг обект, по думите на Димиев.

"Това, което са видели нашите работници, е, че е започнало запалване отвътре навън. Силно се надяваме за това запалване да бъде установена конкретна причина. Човешка грешка е възможна винаги", заяви Димиев пред БНТ, с уточнение, че едва ли към днешния момент е възможно някой категорично да каже такъв ли е случаят, защото тепърва ще се правят експертизи. Сега всички пламъци са овладени.

След изясняването на причините и огледа на района, производствената дейност ще бъде възобновена, посочи Димиев. Той определи случилото се като "тежка щета". "Принципно най-важното за нас са хората – всичко друго можем да си го набавим", каза директорът.

Още на 10 август Димиев разпространи позиция на "ЕМКО" - че в склада се съхраняват различни видове боеприпаси или муниции, елементни за тях, барутни заряди и други подобни, като компанията предполага, че се е запалил барутен заряд. Трябва обаче да бъде направен съответният специализиран анализ. "Към настоящия момент нямаме основание за изказване на каквото и да е твърдение, че инцидентът е причинен от външно за обекта въздействие", заяви Димиев. А на два пъти МВР министърът Иван Демерджиев каза, че няма данни за външна намеса - дали само засега е така, ще видим - ОЩЕ: "На място са всички сили на държавата": МВР отрече външна намеса във взрива в "ЕМКО"

Какво се е случило?

Обикновено е човешка грешка, почти винаги - такова мнение изрази бившият МВР министър Валентин Радев. И посочи, че във фирма "ЕМКО" досега не е имало смъртен случай при производствен инцидент, а той цитира общо 36 смъртни случая при произшествия във военни заводи в България за последните 26 години.

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Същевременно Радев прочете позицията на "ЕМКО" като вероятност за външна намеса. "Изпреварващо е да се обявява, че няма външна намеса, това е грешка", каза бившият МВР министър от времето на управлението на Бойко Борисов. И добави, че "ако и Вас са се опитали да ви убият", е нормално да си мислиш, че има външна намеса - ОЩЕ: Взривове във военни заводи в България: Руски връзки и най-тежките случаи

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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