11 август: Най-тежкият ден от Шипченската епопея

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11 август 1877 година: Най-тежкият ден в отбраната на Шипка

На този ден през 1877 година по стар стил (23 август по нов стил) започват най-тежките боеве от отбраната на връх Шипка. От 9 август по стар стил (21 август по нов стил) до 14 август (26 август по нов стил) 1877 г. на връх Св. Никола, днешния връх Столетов, на връх Шипка и на Орлово гнездо руско-българският отряд на ген. Столетов се изправя в челен сблъсък с войските на Сюлейман паша.

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След битката при Стара Загора, Сюлейман паша насочва редовната си войска от 27 000 войници, без башибозука, както и 34 оръдия към Шипченския проход. Маршрутът на турските войски остава неизвестен за руското командване, което ги очаква на друго място. На 7 август по стар стил (19 август по нов стил) ген. Столетов съобщава, че многобройният османски корпус се насочва към Шипка. Въпреки численото превъзходство на войските на противника, генералът заявява, че неговите бойци, които включват 36-и Орловски пехотен полк и пет български опълченски дружини, общо 5500 души с 27 оръдия, ще се сражават докрай.

Сутринта на 9/21 август Реджеб паша атакува позициите на връх Свети Никола. Челните части на Шакир паша се насочват към Орлово гнездо. Липсата на вода влошава положението на опълченците. Единственият водоизточник, намиращ се в източното подножие на връх Св. Никола, е подложен на постоянен обстрел от турската пехота.

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С невиждан героизъм българските опълченци отблъскват 7 атаки през първия ден. Тогава руско-българският отряд губи 250 души, а ранените са десетки.

На 11/23 август започват решителните боеве. Още в ранни зори противникът открива огън срещу цялата позиция. Към 10 часа врагът получава подкрепление. Но към обяд всички турски атаки са отбити. Въпреки това положението на опълченците остава тежко заради привършването на снарядите. Критичният момент настъпва към 17 часа. Труповете на повече от 1380 защитници лежат по склоновете. Дори тежко ранените се включват в боевете, при които опълченците започват да хвърлят трупове срещу противника.

Ген. Радецки пристига в последния момент заедно с две сотни казаци и взвод планинска артилерия. Противникът е отблъснат, Шипка е спасена.

Силите на Сюлейман паша не успяват да се присъединят към войските на Мехмед Али паша, както и да подкрепят Осман паша, който по това време е в Плевен.

Загубите на Шипченския отряд възлизат на 3100 души от руска страна и 535 от страна на българското опълчение. Жертвите от страна на противника са повече от 8200 души.

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