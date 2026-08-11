Режим на водата в Свищов: Времето и късметът са основното спасение според кмета

Да, така е - обявено е бедствено положение в село Горна Студена и частично бедствено положение в селата Ореш, Хаджидимитрово и Козловец. Безпокоително е положението за град Свищов - намаляването на количеството на водата в река Дунав е факторът, за пръв път има такова сериозно намаляване в сондажните кладенци ("Раней" 1 и 2, които се захранват от терасата на Дунав), до 50%. До няколко дни ще има изключително кризисна ситуация в Свищов. За това предупреди кметът на Свищов Генчо Генчев.

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На въпрос на БНТ какъв е процентът на загуба на вода по водопреносната мрежа, кметът отговори, че не може да каже, че има загуби. Според него, единственият проблем е нивото на река Дунав. Той изрази надежда, че включването на още два сондажни кладенеца ("Раней" 3 и 4, които досега не се ползват) към водоподаването ще помогне достатъчно, но ако няма увеличение на нивото на Дунав, режим на водата в града не е изключен.

Попитан дали само времето и късметът може да спасят Свищов от режим на водата, кметът отговори утвърдително.

За справяне с хуманитарния риск и осигуряване на базовите нужди на гражданите от вода, кметът на Свищов подготвя официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Ще се настоява за спешното отпускане и доставка на бутилирана питейна вода, която да бъде разпределена сред населението в най-засегнатите селища.

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